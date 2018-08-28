Kemal Kaçmaz: Krizi fırsata çevireceğiz

ULUSAL Turunçgil Konseyi
Başkanı ve Mersin Ekonomi Platformu
Başkanı Kemal Kaçmaz
, döviz krizini, ülke olarak fırsata çevireceklerini kaydetti. Kaçmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan
'ın açıklamış olduğu 100 günlük icraat programında özellikle ihracat sektörüne vermiş olduğu ve bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Özellikle bu projede, dış pazarlara giriş stratejilerin hazırlanması, Türkiye Dış Ticaret
merkezlerin halan 5 olan sayısının, 35 çıkarılması bizim için son derece önem arz etmektedir" dedi. Özellikle son günlerde yaşanan dövizdeki oynama ve özellikle dış güçlerin baskısının artık hafiflediğine inandığını belirten Kaçmaz, "Bu ekonomik baskıyı da ülke olarak kısa sürede bertaraf edeceğiz. Şu anda görülen tablo bu ve Türkiye hak ettiği yere ve hak ettiği ekonomik büyüklüğü kısa sürede kavuşacak. Biz ülke olarak buna inanıyoruz. Bu günlerdeki gelişmelerde gösteriyor ki, özellikle komşu ülkelerin bize vermiş olduğu destekle, kısa sürede ülkemizin istenilen düzeye geleceğini göstermektedir" diye konuştu. Narenciye Festivali'nin gerçekleşmesi için her türlü girişimi yaptıklarını vurgulayan Kaçmaz, "Valimiz ve belediye başkanımız ile birlikte biraraya geldik ve fikir birliğine vardık. Kasım ayı içerisinde, festival tekrar hayata geçirilecek. Bu festival yerelden, uluslararası bir boyuta taşınacak. Festival vesilesiyle de, sadece turunçgillin tanıtımından öte, bu bölgeye yapılan turistik turların da sayısının artacağına inanıyorum. Çünkü bizi arayan tur operatörleri, festivalin ne zaman ve hangi günlerde gerçekleşeceğini soruyorlar" şeklinde konuştu.