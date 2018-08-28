Mut’ta Başpehlivan Ömer Faruk Kalender oldu

MERSİN Büyükşehir Belediye
si tarafından düzenlenen ve ilk günü Anamur'un Abanoz Yaylasında başlayan Karakucak güreşlerinin üçüncü ayağı Mut'ta yapıldı. Güreşlerde Mut Başpehlivanlık güreşinde Ömer Faruk Kalender
rakibi Şakir Bozkurt
'u yenerek başpehlivan oldu. Şakir Bozkurt'un ikinci olduğu mücadelede Ahmet Serbes ve Kenan Kök üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve MHP
Milletvekili Baki Şimşek tarafından verildi