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Mut’ta Başpehlivan oldu

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Mut’ta Başpehlivan Ömer Faruk Kalender oldu
si tarafından düzenlenen ve ilk günü Anamur'un Abanoz Yaylasında başlayan Karakucak güreşlerinin üçüncü ayağı Mut'ta yapıldı. Güreşlerde Mut Başpehlivanlık güreşinde rakibi 'u yenerek başpehlivan oldu. Şakir Bozkurt'un ikinci olduğu mücadelede Ahmet Serbes ve Kenan Kök üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve Milletvekili Baki Şimşek tarafından verildi
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Mut’ta Başpehlivan Ömer Faruk Kalender oldu
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