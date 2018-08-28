Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

YAKIN
Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölüm"üne özel yetenek
sınavı ile oyunculuk ve dramatik yazarlık anasanat dallarına öğrenci alınacak. Özel yetenek sınavlarının, 11 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde YDÜ
Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı bildirildi. Adayların, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine, KKTC
yurttaşı adayları ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebileceklerini belirtildi. Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerektiği kaydedildi.