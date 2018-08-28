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sınavı ile öğrenci alınacak

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
YAKIN Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölüm"üne sınavı ile oyunculuk ve dramatik yazarlık anasanat dallarına öğrenci alınacak. Özel yetenek sınavlarının, 11 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı bildirildi. Adayların, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine, yurttaşı adayları ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebileceklerini belirtildi. Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerektiği kaydedildi.
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
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