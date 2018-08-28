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Şoförün çocukluk hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Şoförün çocukluk hayali gerçek oldu
KAHRAMANMARAŞ'IN Türkoğlu ilçesinde düzenlenen düğün töreninde gelin arabası damadın tırı oldu. İlçeye Bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan , yıllardır hayali olan tırını, gelin arabası yaptı ve hayalini gerçekleştirdi. ile hayatını birleştiren Abdurrahman Öksüz'ün düğün konvoyunu yol arkadaşları tırlarla katılarak oluşturdu. "Hayalimdi gerçek oldu" diyen damat Öksüz, "Çocukluğumdan bu yana hayalim gelin arabamın tır olmasıydı. Tırımı gelin arabası yaparak hayalimi gerçekleştirdim. Bu fikri eşimle paylaştım, oda saygı duydu kendisine teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tırcı yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Gelin Hülya Öksüz ise "Eşimin hayaline destek oldum, saygı duydum herkese teşekkür ederim" dedi.
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