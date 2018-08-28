Tunuslu öğrenciler ÇÜ’de yaz okuluna katıldı

ukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dış İlişkiler Birimi tarafından Tunus üniversiteleriyle akademik ve bilimsel işbirliğinin artırılması,öğrenci değişiminin teşvik edilmesine yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında Tunus Yaz Okulu programının bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. ÇÜ Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörlüğünde ziraat alanında İngilizce "Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yaz Okulu" gerçekleştirildi.



SERTİFİKA VERİLDİ

Yaz okuluna Tunus'un 4 farklı üniversitesinden 9 lisansüstü öğrenci katıldı. Program sonunda Tunuslu öğrencilere katılım, katkıda bulunan eğiticilere ise teşekkür sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Yaz Okulu Programının sonunda Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesislerinde düzenlenen kapanış yemeği sonunda çekilen anı fotoğrafıyla etkinlik son buldu.