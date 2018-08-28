Yeni öğrenciler için “Oryantasyon Günleri”

YAKIN
Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Oryantasyon Günleri
ni 24 Eylül – 3 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenleyecek. YDÜ'ye katılacak olan yeni öğrencileri ağırlamak ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversite yaşamına alışmalarını sağlamak amacıyla organize edilen "Oryantasyon Günleri" kapsamında öğrenciler karşılanıp kayıt işlemleri ile yerleştirmeleri yapılacak. Programı kapsamında yeni gelen öğrencilere ve ailelerine KKTC
'yi daha iyi tanıyabilmeleri için kültür turları düzenlenecek. Geziler kapsamında, 26 Eylül günü öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdüreceği kenti daha iyi tanımaları için Lefkoşa turu yapılacak.