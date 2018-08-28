Yörük kadınları arıcılığa meraklı

Mersin'in Erdemli ilçesinde aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Yörük kadınları arıcılık kursuna büyük ilgi gösterdi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü ilçeye bağlı Hüsametli Mahallesi'nde meslek edindirmek ve kaliteli bal üretimine destek olmak için kurs açtı. Usta öğreticisi Zeynep Yıldız Mavi tarafından verilen kursuna katılan 11'i kadın 20 kursiyer eğitim alıyor. Toros dağlarının zirvesi olan Musa Bozulduğu mevkiinde devam eden pratik eğitimde kadın kursiyerler, hünerlerini sergiliyor. Usta öğretici Mavi, kadınların arıcılığa ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Arıcılık, kırsal mahallelerde serada hem de açıkta sebze ve meyve yetiştiriciliği ile hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülere ek bir gelir kapısı olarak çok iyi bir meslek. Torosların zirvesinde verdiğimiz eğitimde kadın kursiyerlerimize kovan, arı bakımı ve düzeni, bal alınacak çiçeklerin genel bilgileri, yetiştiricilik ile bal üretimi konusunda bilgi veriyoruz. Kadınların arıcılık mesleğine olan ilgisi bir bayan olarak beni de çok mutlu ediyor" dedi.

KALİTELİ BAL ÜRETİMİ

Toros dağlarının Türkiye çiçek çeşidi

bakımından en zengin olan yerleri olduğunu ifade eden Mavi, "Çok kaliteli bal üretimi yapılıyor. Bu zenginlikte kadınlarımızın bal üretimine katkı sağlayıp hem meslek edinip, hem de ekonomik gelir elde etmeleri çok kolay. Artık bundan sonra Toroslarda

üretilen ballara kadın eli değecek" diye konuştu. Mahalle Muhtarı Faruk Eser, Toros dağlarında koyun keçi otlatan Yörük kadınlarının arıcılık mesleğine de ilgi duymasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Arıcılık kursuna katılan 52 yaşındaki Durdane Külar, arıcılığın sadece erkek mesleği olarak bilenlerin yanıldığını, 18 yaşındaki kursiyer Şule Keskin ise, "Arılar, çok güzel ve çalışkan hayvanlar. Artık Toros Dağlarında üretilen ballara kadın eli değecek. Bütün kadınlara arıcılık mesleğini tavsiye ediyorum" dedi.