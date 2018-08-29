2 turnuvada 5 şampiyonluk 4 ikincilik kupası aldılar

ATDSK kortlarında yapılan 16 Yaş Yaz Kupası ve 14 Yaş Yaz Kupası tenis turnuvalarında başarılar peş peşe geldi. 57 tenisçinin katıldığı 16 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası'nda ATDSK sporcularından Furkan Keriöz teklerde ve çiftlerde şampiyon olarak, çifte kupanın sahibi oldu. 14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası'nda ise Reha Kerem Şen teklerde ve çiftlerde, Efe Öztürk de çiftlerde şampiyonluk elde ettiler. Bu turnuvada ATDSK sporcularından Binnur Kaya teklerde ve çiftlerde, Ata Türkeli ile Efekan Sezgin de çiftlerde ikinci oldular. 2 turnuvada 5 şampiyonluk, 4 ikincilik kupası alan sporcularını kutlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, sporcularından daha büyük hedefler beklediklerini vurguladı. Adana'nın ilk tenis kulübü olan ATDSK'da Türk Tenisi'nin çok daha iyi yere gelebilmesi için yatırımlar yaptıklarını, yeni tenisçiler yetiştirdiklerini bildiren Başkan Keskin, "Her iki turnuvada sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu başarı ATDSK'nın yanı sıra Adana'nın da başarısıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU