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Domuz avında vurulan kişi, toprağa verildi

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Domuz avında vurulan kişi, toprağa verildi

'NİN Sumbas ilçesinde, domuz avında akrabasının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren (48), toprağa verildi. Zübeyir Avaner'i yanlışlıkla vurduğu iddia edilen ise tutuklandı. Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, Zübeyir Avaner ve 3 akrabası domuz avına çıktı. Avcılardan biri, domuz olduğunu düşündüğü çalılıklar arasından gelen sesin bulunduğu bölgeye av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Zübeyir Avaner, ağır yaralandı. Hastanekaldırılanlan talihsiz adam kurtarılamadı. Zübeyir Avaner'in ölümüyle ilgili, birlikte ava çıktığı akrabalarından, tüfeği ateşlediği iddia edilen Ali Avaner, gözaltına alındı. Ali Avaner, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zübeyir Avaner'in cenazesi ise Çiçeklidere köyünde toprağa verildi.

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Domuz avında vurulan kişi, toprağa verildi
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