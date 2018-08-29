Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gülnar’ın asırlık yüzlerine büyük ilgi

Gülnar’ın asırlık yüzlerine

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Gülnar’ın asırlık yüzlerine büyük ilgi

'DE fotoğrafçı Mustafa Eser ile eşi Sevim Eser'in Gülnar ilçesinde açtığı 'Gülnar'ın asırlık yüzleri' sergisi gördü. 3'ncü Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Kaymakam Ekrem Güngör ile çok sayıda davetli katıldı. 18 mahallede çekilen üzeri 42 kişinin 91 fotoğrafına yer verildiği sergide konuşan Kaymakam Güngör, proje nedeni ile Sevim-Mustafa Eser çiftine teşekkür etti. Sevim-Mustafa Eser, uzun soluk bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Serginin amacı, uzun ömürlü yaşayan insanları hatırlamak, önemsemek, farkındalığı yaratmaktır. Gülnar halkına arşiv ve fotoğraf bilincini yaymaktır. Bu nedenle 18 mahalleden 90 yaş ve üzeri 72 kişiyi fotoğraflandık. Çektiği 42 kişinin fotoğraflarını sergilendik. Aldığımız olumlu tepkiler de bizleri mutlu etti" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülnar’ın asırlık yüzlerine büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN