Gülnar’ın asırlık yüzlerine büyük ilgi

MERSİN'DE fotoğrafçı Mustafa Eser ile eşi Sevim Eser'in Gülnar ilçesinde açtığı 'Gülnar'ın asırlık yüzleri' sergisi büyük ilgi gördü. 3'ncü Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Kaymakam Ekrem Güngör ile çok sayıda davetli katıldı. 18 mahallede çekilen 90 yaş üzeri 42 kişinin 91 fotoğrafına yer verildiği sergide konuşan Kaymakam Güngör, proje nedeni ile Sevim-Mustafa Eser çiftine teşekkür etti. Sevim-Mustafa Eser, uzun soluk bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Serginin amacı, uzun ömürlü yaşayan insanları hatırlamak, önemsemek, farkındalığı yaratmaktır. Gülnar halkına arşiv ve fotoğraf bilincini yaymaktır. Bu nedenle 18 mahalleden 90 yaş ve üzeri 72 kişiyi fotoğraflandık. Çektiği 42 kişinin fotoğraflarını sergilendik. Aldığımız olumlu tepkiler de bizleri mutlu etti" dedi.

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