Halıcılardan “millileşme” hamlesi

MAKİNE halısında dünyada söz sahibi olan Güneydoğulu halıcılar, yüzde 80'i ithal edilen ve sektörün en önemli giderlerini oluşturan ham maddeyle makinede millileşmek için harekete geçti. Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, bölgenin halıcılık konusunda özellikle son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydettiğini ancak sektörün yurt dışı kaynaklı ürünleri milli hale getirmek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

"KENDİ MAKİNEMİZİ ÜRETELİM"

Makineyi ve ham maddeyi yurt dışından aldıklarını belirten Kaplan, "Gönül ister ki kendi yurdumuzdan ham madde çıkarıp kendi makinemizi üretelim. 2000'li yıllarda kendi makinemizi üretiyorduk ama nasıl olduysa koptuk ve ithalat yapmaya başladık. Bu saatten sonra kendi makinemizi yapmamız için görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzdeki millileşme oranını artırmak için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz" dedi.

"KENDİ TARZINI OLUŞTURDU"

Kaplan, 2000'li yıllarda tek mekikli tezgahlardan bugünkü duruma geçerken Mısırlı ve Belçikalı sektör temsilcilerinin yaptığı modelleri baz alarak benzerlerini yapan bir Türk halıcılığının olduğunu dile getirdi. Şu anda ise sadece Gaziantep'te 10 civarındaki firmanın kendine özgü tasarım ekibinin bulunduğuna işaret eden Kaplan, "Bu firmalar kendi tarzlarını oluşturuyor ve birçok ülke de kendi yapmış olduğumuz tasarımları örnek alıyor. Biz bu noktada Gaziantep olarak kendi tarzımızı oluşturur hale geldik" diye konuştu.