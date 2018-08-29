Hassa’da üzüm festivali

Hatay'ın "Üzüm cenneti" olarak bilinen Hassa ilçesinde düzenlenen 2. Üzüm Festivali'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Hassa Kaymakamlığı, Hassa Belediyesi, Kırıkhan Hassalılar Derneği ve Hassa Muhtarlar Derneği'nin organizesinde düzenlenen 2. Üzüm Festivaline, Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay MHP Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel,çevre ilçelerin belediye başkanları, Hassa Dernekleri ve geniş halk topluluğu katıldı.

"ÜZÜMÜ MARKALAŞTIRACAĞIZ"

Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, festivali gelecek yıldan itibaren ulusal ve uluslararası ölçekte yapmaya başlayacaklarını belirterek, "Önümüzde iki gündemimiz var.. Birincisi Hassa üzümünü Kırıkhan'ın kavunu gibi, Dörtyol ve Payas'ın portakalı gibi inşallah bir marka haline getirmek. İkincisi ise bunun tanıtılması. Hepimize büyük vazife düşüyor. İnşallah bizde önümüzdeki dönemde bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

GURMELER DEĞERLENDİRDİ

15 üzüm üreticisinin katıldığı en iyi üzüm yetiştirici yarışmasına katılan üzümler gurmeler tarafından değerlendirildi. Misafirlere üzüm şerbeti dağıtıldı. Festival kapsamında, Hassa şehir merkezinden başlayan ve 15 Kasım Gürkan Ergüneş Parkın'a kadar Mehteran eşliğinde yürüyüş sonrası, halk ozanların ve sanatçıların yer aldığı, halkın doyasıya eğlendiği festival gece yarısına kadar sürdü.