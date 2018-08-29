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Kahvehanenin damına keneviri ektiler

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Kahvehanenin damına Hint keneviri ektiler

'DA bir kişinin evine ve iş yerine yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Merkez Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sabri Ş. isimli şahsın evinde ve iş yerinde uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar olduğu ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler, 778 gram esrar ele geçirildi. Kahvehanede ise iş yerinin damında ekili vaziyette 29 kök keneviri bitkisi ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada tüfek ve bu tüfeğe ait kartuşlar ele geçirildi.

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Kahvehanenin damına Hint keneviri ektiler
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