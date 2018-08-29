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Kayıp Seyit, av tüfeğiyle canına kıydı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Kayıp Seyit, av tüfeğiyle canına kıydı

'IN Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan 'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu. İlçeye bağlı 'nde ailesiyle birlikte yaşayan Seyit Balta, geçtiğimiz 23 Ağustos Perşembe günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Aile bunun üzerine polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve ekiplerince 4 gündür yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonunda Seyit Balta'nın Bakış Mahallesi'ne yakın ormanlık alandaki çukurda av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Seyit Balta'nın av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kayıp Seyit, av tüfeğiyle canına kıydı
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