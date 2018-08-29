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’nde deniz paraşütü keyfi

’in Erdemli ilçesine bağlı beldesinde tatil yapan ler, deniz paraşütü ile Kızkalesi’ni yukarıdan seyretmenin keyfini yaşıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Kızkalesi’nde deniz paraşütü keyfi

'İN Erdemli ilçesine bağlı beldesinde tatil yapan yerli ve yabancı ler, deniz paraşütü ile Kızkalesi'ni yukarıdan seyretmenin keyfini yaşıyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasını fırsat bilen tatilciler, denize girmek yerine yerden metrelerce yükseklikte Kızkalesi manzarasını seyretmeyi tercih ediyor. Kimi turistler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, kimileri de Kızkalesi'ni kuş bakışı izlemenin keyfini çıkarıyor. Bu sporu severek yaptıklarını ifade eden tatilciler, 'Bu sporun verdiği adrenalin ve heyecan başka sporlarda yok. Olağanüstü zevkli ve heyecanlo bir spor' dediler.

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Kızkalesi’nde deniz paraşütü keyfi
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