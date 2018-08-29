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Melih abi: yolu berbat ışıklandırın

Giriş Tarihi: 29.8.2018

Gazipaşa Caddesi'ni Galeria'ya bağlayan bir yol var.
yolu olarak yapıldı ama tam bir ucube.
Zaten tek araçlık.
Ama karanlık çökünce, göz gözü görmüyor.
Burası ıslah edilmeli.
Yani ışıklandırılmalı.
Zor bir şey değil.
Ya tamamen kapatın ya da aydınlatın.
Vatandaşa eziyet etmeyin.
Keyif mi alırsınız eziyet etmekten anlamam…

Çocuk parkını dikenler sarmış

TARSUS-İncirli Kuyu mahallesindeki çocuk parkını dikenler kaplamış. Çevre düzenlemesi yok. Park berbat vaziyette. O dikenler çocukları ciddi şekilde yaralayabilir. Ethem Deveci parkın temizlenmesini istiyor. Çevreci Başkan Şevket Can duyarlıdır. Hemen bir ekip gönderip, parkı ve çevresini temizletir artık. Hatta burayı yeniden ele alır. Hadi başkan göster kendini.

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Melih abi: Bağlantı yolu berbat ışıklandırın
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