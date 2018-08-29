Ölüm tehdidiyle eşinden ayrıldı sokağa atıldı

MERSİN'DE engelli oğluyla birlikte yaşayan Güldane Serten, zor günler geçiriyor. 24 yıl önce evlenen ancak üvey çocuklarının baskısıyla kocasından ayrıldığını iddia eden Serten, engelli oğluna kalan 12 dönümlük tarlanın satılıp, kendilerine bir ev alınmasını istiyor. Serten, "Önce eşimi dövüp, fare zehriyle zehirlediler, ardından bizi dışarı attılar. Bunları sadece bu mallar yüzünden yaptılar" dedi. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Serten, engelli oğluyla yetkililerden yardım bekliyor. Mut ilçesinde 18 yıllık bir evlilik dönemi geçiren ancak üvey çocuklarının baskısıyla kocasından ayrıldığını iddia eden Serten, şimdi engelli oğluna kalan 12 dönümlük tarlanın satılıp, kendilerine bir ev alınmasını bekliyor.

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