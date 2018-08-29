Sertifikalı eczacılık eğitimleri eylülde

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Eczacılık Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında başta sağlık profesyoneli olacak gençler olmak üzere ilgi duyan tüm katılımcılara yönelik iki kısa dönemli eğitim programı düzenleyecek. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülecek olan "Kozmetik Ürünlerin Dünü, Bugünü ve Yarını " ve "Sağlığımız İçin Bitkilerden Doğru Yararlanma" başlıklı kısa dönemli eğitim programlarının YDÜ yerleşkesinde Eylül ayında başlayacağı bildirildi. YDÜ Eczacılık Fakültesi Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı ve Ezcacılık Fakültesi YABEM Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, "Sağlığımız ve güzelliğimiz için önemli pratik bilgilerin paylaşılacağı eğitim programlarımız tüm halkımıza açıktır, yaşam kalitesini artırmak isteyenleri bekliyoruz" dedi.

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