Sporun mutfağındakiler konuştu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut İlçesi'nde Sporun Mutfağındakiler Paneli düzenlendi. Mut Belediyesi Sinema ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen panele MHP Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ile davetliler katıldı. Emre Tilev'in moderatörlüğünde milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Oğuz Dönder, Hamza Alaca ve Kırkpınar Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş'ın konuşmacı olarak yer aldı. Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, belediye olarak sporun her dalına destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Kocamaz, "Sporun dışında insanları bir araya getiren ikinci bir güç yok. Biz 87 tane amatör kulübe Tarsus'tan başlattığımız şekilde her yıl malzeme ve lisansla ilgili bedelleri ödeyerek destek veriyoruz. Ama bizim en büyük beklentimizde bu bölgede çalışan bu bölgede para kazanan bütün iş adamlarımızın da özellikle Mersin gibi demografik yapısı çok karmaşık bir yerde spor adına insanları bir araya getirmek, birleştirmek bütünleştirmek" dedi.

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