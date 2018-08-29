Tanju Çolak’tan Kızılay’a kan bağışı

KIZILAY Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan vererek önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek veren Tanju Çolak'ı duyarlılığından dolayı kutladı. Kızılay'ın tam donanımlı kan merkezinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kan bağışı alınan Tanju Çolak, üretimi mümkün olmayan tek kaynağı insan olan kan vermenin manevi huzurunu yaşadı. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Tanju Çolak'ın Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kral Tanju Çolak bu değerli katkıyla kalmayıp, tam bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyor. Adana Demirspor Kulübü'ne ve Sportif Direktör Tanju Çolak'a bu duyarlı davranışından dolayı Türk Kızılayı adına teşekkür ediyorum" dedi.

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