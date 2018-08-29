Yumuktepe Höyüğü’ndeki sezon kazıları başladı

MERSİN'DE bulunan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki arkeolojik çalışmalar başladı. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve günümüzde Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip, 2 günlük temizlik çalışmalarının ardından kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Kazının 2 ay süreceği ve bölgedeki tüm dönemlerle ilgili çalışma yapmayı hedeflediklerini belirten Caneva, "Yumuktepe'nin çok uzun süre yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. Milattan önce 7 binden itibaren her zaman bir hareket var. Ya tam yerleşim yeri ya da insanlar bir şekilde burada kalıyordu. Sadece Roma döneminde buradaki insanlar azaldı. Roma döneminde höyük çok küçük bir yer. Romalılar gösterişli yerleri istiyorlardı. Ben Roma'dan geliyorum ama burada bir tek Roma yok. Roma'nın dışında bütün dönemler var" dedi.

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