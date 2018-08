Bahçacı: Her türlü ameliyat yapılacak

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi'nin 17 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsünde yola devam edeceğini müjdesini verdi. Müdür Bahçacı, "Bazı özellikli ameliyatları yapamıyorduk ama eğitim ve araştırma hastanesi olunca bu ameliyatları da artık yapacağız" dedi.

"HEKİMLERİMİZİN SAYISI ARTACAK"

Bundan sonra her türlü ameliyatın Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılacağını vurgulayan Müdür Bahçacı, "Hekimlerimizin sayıları artacak. Her bölüme doçent, profesör seviyesinde hocalarımız atanacak. Eğitim verebilir hale geleceğiz. Yeni uzman hekimler yetiştireceğiz. Biz şu anda eğitim ve araştırma hastanesi olduk. Bunun halka yansıyacak kısmı şu, artık her türlü ameliyatı hastanemizde yapacağız" diye konuştu. Şehir hastanesinin diğer hastanelerden işletme mantığı olarak farkı olmadığını vurgulayan Bahçacı, "Devlet şehir hastaneleri projelerine başlayınca önce 4 il denildi. Daha sonra 13 şehre ve en son 36 şehre çıkarıldı. Bunlar nitelikli odalara sahip. Yani otelcilik hizmeti verilen yerler gibidir. Özel banyosu, tuvaleti, duşu, televizyonu, buzdolabı olur. Hastaya kendini özel hissettirme çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK TURİZMİYLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞIYORUZ"

Şehir hastanelerinin özellikli misyonlarından birisinin de sağlık turizmine açılmak olduğunu işaret eden Bahçacı, "Sağlık turizmi sağlık hizmetlerimizin ihracatıdır. Türkiye'ye döviz kazandırmaktır. Biz 1 Mayıs itibarı ile sağlık turizmi belgemizi aldık. Haziran ayında 39 hastaya ulaştık. Bunların tamamı yurt dışından geldi. Temmuz ayında 85 hastaya baktık. Kuzey Irak, Tunus, Cezayir, Fas, Ukrayna'dan toplam 140 hasta geldi" dedi.