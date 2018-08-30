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Hassa’ya yeni devlet hastanesi

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Hassa’ya yeni devlet hastanesi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa'ya yapılacak Devlet Hastanesi ile vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti verileceğini söyledi. 50 yatak kapasiteli Hassa Devlet Hastanesi'nin 2018 yılı yatırım programına alındığını açıklayan Yayman, "Hastanemiz için 2018 yılında 5 milyon 500 bin TL ödenek ayrıldı. Hassa'daki en büyük ihtiyaçlardan biri de Devlet Hastanesiydi. döneminde söz verdiğimiz gibi devlet hastanemizin kısa sürede bitirilmesinin takipçisi olacağız" dedi. Yeni hastanenin mevut hastanenin yerine yapılacağını belirten Yayman,"Hassa ve Hassalılar hizmetin en güzelini hak ediyor. Çünkü Mehmetçiğimizin Afrin'deki destansı zaferine hem yüreği hem de de dualarıyla destek verdi. Hastanemizin tamamlanması ile birlikte Hassanın en büyük sorunlarından birini çözmüş olacağız. Artık Hassalılar sağlık hizmeti almak için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.

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Hassa’ya yeni devlet hastanesi
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