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: Daha iyisini hedefliyoruz

Teknik direktör , 1. Ligde yeni bir takım olduklarını oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlarla kendilerini lige kabul ettirmeyi hedeflediklerini belirtti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
İlhan Palut: Daha iyisini hedefliyoruz

1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü , yeni bir takım olduklarını oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlarla kendilerini lige kabul ettirmeyi hedeflediklerini söyledi. Palut, "Sezon sonu adına hedef koymak için daha erken. Bizler Hatayspor için her zaman daha iyisini hedefliyoruz" dedi. HAFTA sonu kendi sahalarında konuk edecekleri Gazişehir takımının çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Palut, " sahaya son derece iyi yayılan, iyi pas yaparak topun hakimiyetini rakibine bırakmak istemeyen ve ileri uçta etkili oyunculara sahip bir takım. Tabi bu maçı kendi sahamız da oynayacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gazişehir Gaziantep maçına da kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.

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İlhan Palut: Daha iyisini hedefliyoruz
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