İlhan Palut: Daha iyisini hedefliyoruz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, yeni bir takım olduklarını oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlarla kendilerini lige kabul ettirmeyi hedeflediklerini söyledi. Palut, "Sezon sonu adına hedef koymak için daha erken. Bizler Hatayspor için her zaman daha iyisini hedefliyoruz" dedi. HAFTA sonu kendi sahalarında konuk edecekleri Gazişehir Gaziantep takımının çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Palut, "Gazişehir Gaziantep sahaya son derece iyi yayılan, iyi pas yaparak topun hakimiyetini rakibine bırakmak istemeyen ve ileri uçta etkili oyunculara sahip bir takım. Tabi bu maçı kendi sahamız da oynayacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gazişehir Gaziantep maçına da kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.

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