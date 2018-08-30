Japonlardan gördü güneş panelli bisiklet icat etti

MERSİN'İN Silifke ilçesinde emekli memur Sabri Dölek (68), Japonların ürettiği güneş enerjisiyle çalışan üç tekerlekli bisiklet icat etti. Bin liraya mal ettiği üç tekerlekli bisikleti ile Silifke sokaklarında gezerken bütün bakışları üzerine toplayan Sabri Dölek, benzinsiz, mazotsuz, şarjsız güneş panelli üç tekerlekli bisiklete binmenin keyfini çıkarıyor. Gün içinde güneşten aldığı enerjiyle süresiz yol alabilen ve hiç şarja gerek duyulmayan bisikleti görenler hayretler içinde kalıyor. Japonların şarj etmeyen güneş paneli üç tekerlekli bisikletten esinlendiğini belirten Sabri Dölek, "Elektrikli üç tekerli bisikletin 5 tane 60 volt kendi aküsü var. Bu aküyle azami 35 kilometre gidersin. Ondan sora gidemezsin. Çünkü aküleri 10 saat şarj etmek gerekiyor. Bu da zaman kaybını yol açıyor. Bunu ortadan kaldırmak ve yolda kalmamak için düşündüm ve bu panel sistemi aklıma geldi. Artık şarj etme gibi bir problemim ortadan kalktı. Yakın mesafe şehir içinde rahatlıkla ulaşımımı yapıyorum" dedi.

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