Kamu personeline yüzde 20 indirim

YAKIN Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor. Yüksek kalitede amaç odaklı eğitim verildiğini belirten YDÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede programlara kayıt olmak isteyen kamu personeline de yüzde 20 indirim uygulandığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU