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’de kokmuş 1,5 ton tavuk eti yakalandı

’de sağlıksız koşullarda ve kaçak kesildiği tespit edilen, tüketime sunulmaya hazırlandığı anlaşılan 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Mersin’de kokmuş 1,5 ton tavuk eti yakalandı

'de sağlıksız koşullarda ve kaçak kesildiği tespit edilen, tüketime sunulmaya hazırlanmış 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirilerek imha edildi. İlçesi Yeni Mahalle'de gece devriyesi yapan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını tespit etti. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine adrese gele Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı depoda 1 buçuk ton et ele geçirdi. Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığını tespit ederek etlere el konulurken, İl Tarım Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendisi ve veteriner hekim tarafından yapılan incelemelerin ardından etlerin tavuk eti olduğu tespit edildi.

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Mersin’de kokmuş 1,5 ton tavuk eti yakalandı
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