Mersin’de kokmuş 1,5 ton tavuk eti yakalandı

Mersin'de sağlıksız koşullarda ve kaçak kesildiği tespit edilen, tüketime sunulmaya hazırlanmış 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirilerek imha edildi. Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle'de gece devriyesi yapan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını tespit etti. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine adrese gele Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı depoda 1 buçuk ton et ele geçirdi. Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığını tespit ederek etlere el konulurken, İl Tarım Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendisi ve veteriner hekim tarafından yapılan incelemelerin ardından etlerin tavuk eti olduğu tespit edildi.

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