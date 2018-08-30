“Mucizeyi gerçekleştirdim”

AĞABEYİNİN ölümüne üzülmesi sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla vücudunun sağ tarafı felç olan Gaziantepli Celal Karaca, (55) düzenli yaptığı egzersizlerle felci yenmeyi başardı. Hastanedeki tedavi sonrasında vücudunun sağ tarafı yüzde 90 oranında felçli kaldı. Doktorlarının spor yapmasını istediği Karaca, Şehitkamil Belediyesi Erkek Spor Merkezi'ne başvurarak düzenli spor yapmaya başladı. Karaca, 3 ay boyunca yaptığı düzenli egzersizler sonucunda felci yendi. Yaptığı sporla vücudunun yeniden eski haline geldiğini söyleyen Karaca, "Ağabeyimin vefatını öğrendikten kısa bir süre sonra üzüntüye bağlı olarak beyin kanaması geçirdim Doktorlarımızın ilgi ve çabası ile kritik dönemi atlattım. Ancak vücudumun sağ tarafı felçli kaldı. Bu andan itibaren çözüm arayışım başladı. Doktorlar, düzenli spor yapmam halinde sağlığıma kavuşma ihtimalim olduğunu söyleyince ben de spora başladım" dedi. 3 aylık bir dönem sonrasında büyük bir mucize gerçekleştiğini ve sağlığına yeniden kavuştuğunu belirten Karaca, "Şu anda sağ bacağımda hafif ödem mevcut onu da en kısa zamanda yeneceğime inanıyorum. Spor yapmanın yaşı yok. Bundan sonraki süreçte de spor yapmaya devam edeceğim. Eğitmenim Celal Karaca'ya da bana gösterdiği büyük ilgiden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

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