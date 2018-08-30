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de 70 kilo verdi

’da ayağı kırıldıktan sonra yaşamına yle devam eden , 15 ayda 70 kilo vererek 160 kilodan 90 kiloya düştü

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi

'da 4 yıl önce ayağının kırılması nedeniyle hayatına yle devam eden , diyet programıyla birlikte 15 ayda 70 kilo vererek 160 kilodan 90 kiloya düştü. Adana'da yaşayan ve memur olan Yakup Yanlış, ayağının kırılması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı ve 160 kiloya çıktı. Yakup Yanlış, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Yanlış'ın uygun bir diyet programıyla kilolarından kurtulabileceğini söyledi. Ameliyata hazırlık aşamasında da gerekli olan diyet programıyla kilo vermeye başlayan Yanlış, diyetisyeni ve ailesinin de destekleriyle motive oldu. Vücudundaki yağ oranındaki azalma ve kilo vermeye başlamasıyla motivasyonu daha da artan Yanlış, aradan geçen 15 ayın ardından 160 kilodan 90 kiloya düşerek, sağlığına kavuştu.

AMELİYATA GEREK KALMADI
Uzun süre obeziteyle mücadele ettiğini ve yaklaşık 2 yıl önce bu duruma bir son vermenin zamanı geldiğine karar verdiğini belirten Yakup Yanlış, "Ameliyat kararını verdikten sonra kontrollerimi yaptırdım. Gizem hanımın yanına geldiğimde işi biraz daha uzatabileceğimizi söyledi. Daha sonra ameliyat diyetiyle başladık. Sonra diyette başarı sağladıkça da ameliyat fikrinden vazgeçip, diyetle yola devam etmeye karar verdik. Eski elbiselerimi attım" dedi.

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Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi
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