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500 yıllık kestane ağacına yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
500 yıllık kestane ağacına yoğun ilgi
Bor ilçesine bağlı Balcı köyü yakınlarındaki 5 asırlık kestane ağacı, 5 metre çapındaki gövdesi ve heybetli görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra özellikle yaz döneminde bölgeye gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Vatandaşlardan kimisi ağacın şifalı olduğuna inanılan kestanesini topluyor, kimisi ise çevresinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. 2 yıl önce Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun incelemeleri sonucunda da 'Anadolu kestanesi' cinsi olarak tescil edilen ağaç, bölgenin folklorik simgesi haline geldi.
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500 yıllık kestane ağacına yoğun ilgi
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