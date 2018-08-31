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Asfalt malzemesi yüklü tır devrildi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Asfalt malzemesi yüklü tır devrildi
'TE asflat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Gaziantep- Kilis karayolunda devam eden yol yapım çalışmaları için asfalt malzemesi taşıyan Mustafa Coşkun (38) idaresindeki 27 LM 822 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Devrildikten sonra yanmaya başlayan tır, kullanılamaz hale geldi. Yaralanan sürücü Coşkun, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırdaki malzemelerin yolun kenarına dökülmesi trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.
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Asfalt malzemesi yüklü tır devrildi
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