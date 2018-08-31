Demirspor taraftarıyla örnek takımımız

Adana
Emniyet Müdürü Selami Yıldız
, Adana Demirspor
Kulübü Başkanı Murat Sancak
'ı ziyaret etti. Aytaç Durak
Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Adana Demirspor bu şehrin en önemli markası ve herkes bu marka etrafında birleşiyor. Maçlarda da gerek saha içi gerekse saha dışında tüm Türkiye'ye örnek olan bir taraftar modeli çizdik. Bu konuda Adana Emniyet Müdürlüğü personeline de gayretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz"
dedi. ADANA
Emniyet Müdürü Yıldız ise, zorlu lig maratonunda Adana Demirspor'un ipi göğüsleyeceğine inandığını belirterek, "Adana Demirspor'un özlenen günleri yakalayacağına inancım tam. Türkiye'nin önemi isimlerinden Murat Sancak başkanlığındaki Adana Demirspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyorum"
diye konuştu.