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Demirspor taraftarıyla örnek takımımız

Emniyet Müdürü Yıldız, zorlu lig maratonunda ’un ipi göğüsleyeceğine inandığını belirtti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Demirspor taraftarıyla örnek takımımız
Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı ziyaret etti. Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Adana Demirspor bu şehrin en önemli markası ve herkes bu marka etrafında birleşiyor. Maçlarda da gerek saha içi gerekse saha dışında tüm Türkiye'ye örnek olan bir taraftar modeli çizdik. Bu konuda Adana Emniyet Müdürlüğü personeline de gayretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. ADANA Emniyet Müdürü Yıldız ise, zorlu lig maratonunda Adana Demirspor'un ipi göğüsleyeceğine inandığını belirterek, "Adana Demirspor'un özlenen günleri yakalayacağına inancım tam. Türkiye'nin önemi isimlerinden Murat Sancak başkanlığındaki Adana Demirspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Demirspor taraftarıyla örnek takımımız
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