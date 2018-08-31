Düğün magandalarına jandarma operasyonu

Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde düğünde ateş açanlara yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İslahiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi. düğün görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit etti. İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ
İlçe jandarma ekipleri, eş zamanlı yürütülen operasyonla E.E., Ö.Y., T.K., M.H.Ö., R.A., İ.B.K.'yi gözaltına aldı. Mahkeme çıkarılan şüphelilerden E.E., T.K., Ö.Y. ve M.H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, R.A. serbest, İ.B.K. ise bin 46 lira idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.