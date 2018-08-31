Esirlerin ellerinde hayat bulan tünel

HATAY
'IN Samandağ ilçesinde milattan sonra 1. yüzyılda dağdan gelen suları engellemek için esirlerin çekiç ve murç kullanarak elleriyle inşa ettiği bin 380 metre uzunluğundaki Vespasianus-Titus Tüneli, yapılış hikâyesi ve etkileyici görünümüyle dikkatleri çekiyor. Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olarak bilinen yapıya turistler büyük ilgi gösteriyor. İl Kültür ve Turizm
Müdürü Hüsnü Işıkgör: "Vespasianus-Titus Tüneli, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde fakat aday listesinden çıkarıp kalıcı listeye girmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık" dedi. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna proje sunduklarını ifade eden Işıkgör, "Tünelin içerisinde sosyal tesislerin bulunduğu bir karşılama merkezi yapmak için proje hazırladık. Kurulun değerlendirmesinden sonra inşallah kısa süre içinde ihaleye çıkarak karşılama merkezini tamamlamış olacağız" diye konuştu.