Göçer: Sınavı geçemeyen galericilik yapamayacak

Mersin
Oto Galericiler Sitesi Başkanı Gürkan Göçer, yeni düzenleme ile Mesleki Yeterlilik Sınavı
'nı geçemeyen kişilerin galericilik yapamayacağını, sektöre girmek isteyenler için de en az lise mezunu olma şartı getirildiğini söyledi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete
'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Göçer, "İkinci el taşıt ticareti, yalnızca mesleki yeterliliğe sahip esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak" dedi. Bir yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapılamayacağını vurgulayan Göçer, "İkinci el taşıt ticareti yapanlara 'yetki belgesi' verilecek. Noterler tarafından ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeler adına yapılan satışlarda yetki belgesi, vekaleten yapılan satışlarda ise adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranacak. Bu belgeler olmadan satış yapılamayacak. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki kayıt dışı faaliyet ve vergi kaybı önlenecek" diye konuştu. "KALDIRIM İŞGALİ BİTECEK"
Yönetmelik ile 'Sattım gitti' döneminin biteceğine de dikkat çeken Göçer, "Mesleki Yeterlilik Sınavı'nı geçemeyen hiç kimse oto galericilik yapamayacak. Bu işi yapmak isteyenlere de en az lise mezunu olma şartı konuldu. Halihazırdaki galericilerden lise mezunu olmayanlara bir defaya mahsus sınav hakkı verildi. Sınavı kazananlar Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurarak belgelerini alacaklar. Mersin kaldırımlarında emlakçı ruhsatı ile oto galericilik yapmaya çalışan tüm işletmelerin faaliyetlerine son verilecek. Bu şekilde kaldırım işgalleri de bitmiş olacak" şeklinde konuştu.