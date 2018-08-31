Hobisi işi oldu

GAZİANTEP
'TE emekli memur İmam Uzun, yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek gece lambası gibi birçok aksesuara dönüştürerek satıyor. Adeta birer sanat eserine çevirdiği su kabaklarını 50 ila 300 lira arasında satan Uzun, "Bu mesleğin sonu, öğrenmenin de yaşı yoktur. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Her gün farklı şekiller ortaya çıkıyor. Elimden geldiği kadar bu işi yaparak bizden sonrakilerin de devam ettirmesi için onlara öğretmeye çalıyoruz" dedi. 10 yıl önce banka memurluğundan emekli olan İmam Uzun, Büdeyri Han içerisindeki dükkânında su kabağı oymacılığına ilk önce vakit geçirmek amaçlı olarak başladığını iler ki yıllarda hobisini ek işe çevirdiğini söyledi. Bölgede kendisinden başka bu mesleği yapanın olmadığını belirten Uzun, "Bu sanat özellikle turistik yörelerde daha çok var ama oralarda da yapıştırma usulü kullanılıyor. Ben burada süreçleri tek tek çekiçlerle çakarak, işçilikten kaçmayarak yapıyorum" diye konuştu. Su kabaklarından avize, gece lambası gibi pek çok eşya yaptığını söyleyen İmam Uzun, "Su kabaklarını ham haliyle işliyoruz. Beğendiğimiz deseni kabak üzerine çizdikten sonra matkapla işliyoruz. Daha sonra çekiçle diğer malzemelerin montajını yapıyor ve boyuyoruz. Renkli boncuklarla süslediğimiz kabaklardan gece lambası gibi birçok süs eşyası yapıyoruz. Sınır yok ne isterseniz onu yapabilirsiniz" diyerek sanatının inceliklerini anlattı.