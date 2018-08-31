İşadamlarından ADS’ye kombine desteği

ADANA
Demirspor Kulübü'nün 2018-2019 sezonu için satışa sunduğu kombine biletlerine iş adamlarının desteği sürüyor. Yeni Akdeniz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunçay 50 bin lira değerinde 10 adet protokol , İş adamı Ahmet Namlı 15 bin lira değerinde 2 adet protokol ve 50 adet kale arkası kombinesi ve Pırıl İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ayhan 10 bin lira değerinde 2 adet protokol kombinesi alarak Adana Demirspor'a katkıda bulundu.
KOMBINE biletlerini Adana Demirspor Kulübü Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu'dan alan işadamları, "Şehrimizin en önemli markalarından olan Demirspor'a artık daha fazla destek olmalıyız. Bu markanın Süper Lig
'e çıkması için Başkan Murat Sancak idaresindeki mavi lacivertli takımının yanında yer almak için kombinelerimiz aldık. Adana Demirspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz" dediler.