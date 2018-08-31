Kimliksiz Suriyelilere sıkı takip

ADANA
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube
Müdürlüğü ekipleri Suriye'den yasa dışı yollarla kente gelen Suriyelilere yönelik uygulama başlattı. 100 polisin katıldığı uygulamada Suriye uyruklu kişilere ait 53 işyeri kontrol edildi, 472 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan başka illere kayıtlı 30 kişiye gerekli tebligatları yapıldı, kayıtsız olduğu tespit edilen 7 kişi kayıt altına alınmak üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Uygulamaya merkez Seyhan ilçesinde bulunan Güney Kuşak Bulvarında yapıldı. Şok baskına terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Suriyelilerin iş yerlerini kontrol edip tek tek kimlik kontrolü yapan polis, kişilerin kimlikleriyle birlikte fotoğraflarını çekip aynı şahıs olup olmadığını da kontrol etti. Bulvar boyunca kontrol yapılırken polisi gören 3 Suriyeli kaçmaya başladı. KAÇTI AMA YAKALANDI
POLIS önce bir kişiyi bulvar üzerindeki kaldırımda yakalayıp yere yatırarak gözaltına aldı. Daha sonra ekipler iki şahsı da yaklaşık 500 metre ileride yakalayıp ekip aracına aldı. Şahısların kimlikleri olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Ekipler, uygulama sırasında bütün Suriyelerin kimliklerini kontrol ederken şüphelendiği otomobillerde de arama yaptı. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.