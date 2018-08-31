Konut stokları eriyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat sektörüne yönelik yürüttüğü konut kampanyasına Adana
'daki müteahhitler, sektör temsilcileri ve vatandaştan tam destek geldi. Kampanyanın sadece büyük illerde değil tüm Anadolu'ya yayılmasını istediklerini belirten Adana Yapı Müteahhitler Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, "Yapılan kampanya faydalı, çarkımızı harekete geçirir. Kampanya, Türkiye geneline yayılmalı. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi bu konuda ciddi çaba sarf ediyor. Bizde hükumetimizin yanında olmalı ve beraber hareket etmeliyiz" dedi. Ülke genelinde paranın sisteme girmesi gerektiğini söyleyen AYAMDER Başkanı Vurankaya, "Bugün yurt dışına çıktığınız zaman gittiğiniz ülke, 'Doları ve Euro'yu kabul etmiyorum. Cebindeki parayı banka
veya döviz
bürosunda benim para birimime çevir' diyor. Sizde paranızı çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu bizden çok küçük olan Çek Cumhuriyeti bile yapıyor. Sizde tatil dönüşü cebiniz de kalan yerel parayı döviz bürosuna giderek çevirmek yerine 'hediye veya çikolata alalım' diyerek harcıyorsunuz. Bu sayede hem parasını daha ülkeye ayak basar basmaz, sistemine sokturuyor hem de son kuruşuna kadar harcatıyor" diye konuştu. "MALİYETLERDEN KORUNMUŞ OLACAKLAR"
Kampanyayı desteklediklerini söyleyen eski Müteahhitler Birliği Başkanı Halil Avcı, "Özellikle konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız çok lehinedir. Ev almak isteyen insanlar, açıklanmış olan bu destek programı içerisinde konut almaları geleceklerdeki maliyetlerden kendilerini koruma adına doğru bir karar almış olacaktır. Vatandaştan gelecek katkılar sayesinde vergisini ödeyerek istihdama katkıda bulunan biz müteahhitlerin önünün açılmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Taksi şoförü Mehmet Aydoğan (46)
Geçtiğimiz günlerde kredi oranları 1,60'a kadar yükselmişti. Arkadaşım 250 bin liralık bir ev almak için bankaya başvuru yapmıştı. Kredinin faiz
le geri ödemesi 513 bin liraya denk geliyordu. Yani bir ev almak isteyen insan bir evden fazlasını da bankaya almış oluyordu. Faizlerin 0,98 oranına düşürülmesi gayet güzel oldu. Allah'a şükür evim var. Evim olmasa bu orandan ev alırdım. Erkek kuaförü Yunus Sarman (27)
Kredi oranlarının 0,98'e sabitlenmesi hem ülke açısından hem de insanlar açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Faiz lobisi, Türkiye'nin büyümesinde en büyük katkısı olan inşat sektörünün önünü kesmek istedi ve bilinçli bir şekilde faizleri yükseltti. Bizim hükumetimiz de bunun önünü kesmek için kredileri 0,98'e sabitleyerek adım attı. Devletimizin yaptığı bu hareketi başarılı buluyorum. Faiz lobisinin cebine girecek olan parayı ne kadar kısa bilirsek o kadar iyi. Esnaf - Hacı Katı (43)
Kredilerin 0,98 oranına kadar gerilemesi inşaat sektörü açısından gayet iyi bir gelişme oldu. Bu sayede inşaat sektörü rahatlamış olacak. Ev almak isteyenler için süper bir fırsat.