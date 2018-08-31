Mandalina hasadı başladı

HATAY
'IN Dörtyol ilçesinde C vitamini açısından zengin ve damak tadına uygun erkenci 'Okitsu' cinsi mandalina
hasadına başlandı. Erkenci cins mandalinalar dalında kilosu 70 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında fiyatlarla ürün kalitesine göre satılıyor. Narenciye üreticileri ise ürünlerini ucuz fiyata sattıklarını ancak tüketicilerin kilosunu yaklaşık 4-5 liraya alabildiğine dikkat çekti. Yaklaşık 100 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton narenciye üretiminin gerçekleştiği ilçede 20 bin dönüm alanda Okitsu cinsi erkenci mandalina üretimi yapıldığı, ilk mandalinaların paketlenerek İzmir
, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderildiği belirtildi. Dörtyol Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, "Okitsu cinsi mandalinanın tadı, aroması ve yemesi hoş bir çeşittir. Hasadı Kasım ayına kadar devam etmektedir. Yeni sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. "YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ"
Dörtyol Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Çoşkun ise, "Bu yıl yaklaşık geçtiğimiz yılda olduğu gibi 400-450 bin ton narenciye rekoltesi bekliyoruz. Üretim ve dikim alanlarımız her geçen gün genişlemekte buna bağlı olarak üretim teknikleriyle verimimiz oldukça yükselirken bundan sonra her geçen yıl artan bir rekolte bekliyoruz. Mandalinalarımız şu an dalında 70 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında bir satış potansiyeline sahip" dedi.