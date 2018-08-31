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Melih ABİ: Çocuk parklarına acil düzenleme yapılmalı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Melih ABİ: Çocuk parklarına acil düzenleme yapılmalı
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Ali İhsan Gözübatık ve 14 nolu çocuk parkı berbat bir vaziyette.
Çimler temizleniyor ama bakım yapılmalı.
Sadece çimleri biçmekle olmaz!
Parkta yürüyüş yapanlar var!
Çocuklarını götürenler var.
Yüksek otlar nedeniyle çocuklar sıkıntı yaşıyor.
Otların kapattığı çukura bile düşebilirler.
Yan yana iki parkta da düzenleme yok.
İki aydır parklar böyle.
Kaydıraklar da problemli.
Birinin somunu düşmüş, sallanıyor.
Biraz bakım, biraz dikkat.
iş yine sana düştü.
Hadi bakalım.

İncirlikuyu parkı da düzenlenecek
Tarsus mahallesindeki çocuk parkı ile ilgili açıklama geldi.
18 köye bu tür parklar yaptırıyor.
Bittiğinde güzel olacaklar.
İnsanlar nefes alacak.
Çocuklar gülüp oynayacak.
Büyükşehir işe Karsavuran Köyü'nden (Mahallesi) başladı.
Sıra diğer parklara da gelecek.
Tarsus Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Soyal bizi aradı.
Bu bilgileri verdi.
İncirli Kuyu mahalle halkı meraklanmasın yakındıkları konu bitecek.
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Melih ABİ: Çocuk parklarına acil düzenleme yapılmalı
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