Sertifikalarını törenle aldılar

Mersin
'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yaz spor okuluna katılan 250 sporcu törenle sertifikalarını aldı. Faruk Sodan Spor Tesislerinde düzenlenen törene sporcular aileleri ile birlikte katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu, yaz spor okullarının amacına ulaştığını belirterek, bu faaliyeti geleneksel hale getireceklerini kaydetti. SPORUN
önemine değinen ve ailelere seslenen Kurtçu "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden biri olan ve içerisinde 10 ayrı dalda, her biri kendi alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen yaz kampı uygulamamıza destek vererek çocuklarını bizlere emanet ettiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır"
dedi.