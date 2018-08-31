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Sertifikalarını törenle aldılar

Yaz spor okullarına katılan 250 sporcu törenle sertifika aldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Sertifikalarını törenle aldılar
'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yaz spor okuluna katılan 250 sporcu törenle sertifikalarını aldı. Faruk Sodan Spor Tesislerinde düzenlenen törene sporcular aileleri ile birlikte katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu, yaz spor okullarının amacına ulaştığını belirterek, bu faaliyeti geleneksel hale getireceklerini kaydetti.
SPORUN önemine değinen ve ailelere seslenen Kurtçu "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden biri olan ve içerisinde 10 ayrı dalda, her biri kendi alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen yaz kampı uygulamamıza destek vererek çocuklarını bizlere emanet ettiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır" dedi.
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Sertifikalarını törenle aldılar
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