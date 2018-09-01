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’dan dayanışma gecesi

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Anamurspor’dan dayanışma gecesi
KISA bir süre önce, yapılan genel kurulda başkan ve yönetimi değişen dayanışma gecesi düzenledi. Kulüp Başkanı İbrahim Yalçınkaya, Anamur'un takımına sahip çıktığını belirterek, "Gecemize gösterdiğiniz ilgi için, bizlere inanıp destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Takımımıza ilçemizde yaşayan herkesin destek vermesi için, birlik beraberliğimizi pekiştirmek için sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirdik. Anamurlu gençlerimizi yetiştirip takıma kazandıracağız. İhtiyaç olursa da transfer yapacağız. Sağlam bir altyapı oluşturarak emin adımlarla yükselmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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Anamurspor’dan dayanışma gecesi
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