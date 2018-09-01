Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Beşiktaş’tan Orkan Çınar Adana Demirspor’da

Beşiktaş’tan Orkan Çınar ’da

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Beşiktaş’tan Orkan Çınar Adana Demirspor’da
1. Lig ekiplerinden , Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Demirspor, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü orta saha mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Orkan Çınar'da mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile dün bir araya gelen Orkan Çınar, kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 5, Konyaspor formasıyla da 11 maça çıkan Orkan Çınar aynı zamanda U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’tan Orkan Çınar Adana Demirspor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN