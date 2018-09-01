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Bilkentli Ecem toprağa verildi

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Bilkentli Ecem toprağa verildi
Sultanbeyli otoyolunda kullandığı otomobilin EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ecem Zeliha Postacı, 'in Anamur ilçesinde toprağa verildi. Ankara 'nden erkek arkadaşı Kubilay Kayaran ile birlikte mezun olan Ecem Postacı TEM otoyolu Edirne istikametinde giderken içinde bulunduğu araç EDS direğine çarptıı ve takla atarak yola savruldu. Araçta sıkışan talihsiz Ecem olay yerinde, erkek arkadaşı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ecem'in cenazesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çarıklar mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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Bilkentli Ecem toprağa verildi
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