Bilkentli Ecem toprağa verildi

İSTANBUL
Sultanbeyli TEM
otoyolunda kullandığı otomobilin EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ecem Zeliha Postacı, Mersin
'in Anamur ilçesinde toprağa verildi. Ankara Bilkent Üniversitesi
'nden erkek arkadaşı Kubilay Kayaran ile birlikte mezun olan Ecem Postacı TEM otoyolu Edirne istikametinde giderken içinde bulunduğu araç EDS direğine çarptıı ve takla atarak yola savruldu. Araçta sıkışan talihsiz Ecem olay yerinde, erkek arkadaşı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ecem'in cenazesi Akdeniz
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çarıklar mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.