Çocuklar için Teraryum Atölyesi M1 Adana’da!

ZİYARETÇİLERİNİ fiyat ve seçenek açısından çok avantajlı alışverişin yanı sıra eğlenceyle ve kültürel etkinliklerle de buluşturan M1 Adana
Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerinin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik etkinlikler sunmaya devam ediyor. AVM, okulların açılmasına çok az vakit kala çocukları unutmayarak 7-16 Eylül arasında sürecek doğa temalı Teraryum Atölyeleri serisini hayata geçirdi. 5-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak sunulan ve kontenjanla sınırlı Teraryum Atölyeleri, rehber eğitimciler eşliğinde uygulanacak. Fanus gibi alanlarda doğanın taklit edildiği bir ortamın yaratılması anlamına gelen Teraryumlar, 10 gün boyunca her gün çocukların neşeli dünyalarındaki yerini alacak. Her çocuğun kendi teraryumuna sahip olacağı atölyeler, yaratıcılığın yanı sıra özgüven, bir grubun parçası halinde ortak bir hedefe yönelme gibi kişisel becerileri de artıracak.