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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
'DA iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı. Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, istirahatli olduğu belirtilen ve hava almak için evinin balkonuna çıkan bir gece bekçisi, komşusunun iki katlı evinin birinci katından alevler yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada gece bekçisinin haber verdiği komşuları hortumlarla yangına müdahale etti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangını ikinci kata sıçramadan söndürdü. Evde hasar meydana geldi. Olay sırasında kimsenin olmadığı belirtilen evde inceleme yapan ekipler, yangının oturma odasındaki elektrik aksamından çıktığını tespit etti.
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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
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