Erhan ÖZMEN: Hışva Han

"Pamuk Kozasının" zarafeti Gaziantep turizmine katma değer sunuyor
Adı Hışva Han
yani
Pamuk Kozası Han.
Ne zaman inşa edildiği tam bilinmese de en az 500 yaşına merdiven dayadığı kesin. Şimdi Pamuk kozası açılıyor ve iç güzelliğiyle, zarafetiyle dünyayı büyülüyor. Hışva Han, iki yürekli ve çalışkan Gaziantepli kadın sayesinde bugün INSIDE Dünya İç Dekorasyon Festivalinde dünyanın en iyileri arasına girdi.
Bu iki kadından biri sevgili eşim Mine Özmen
ve diğeri ise değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin
. Gaziantep
Kalesi eteklerinde yer alan Hışva Hanı Otel, Lokanta ve Dükkan konsepti ile eşim Mine Özmen işletiyor.
Eşimin bu işe başlama hikâyesi ise Fatma Hanım sayesinde oluyor.
Fatma Hanım eşimin oğlumuz için restore ettiği tarihi Antep evinden etkilenerek Hışva Han'ın restorasyonunda işbirliği öneriyor ve hikâye böyle başlıyor.
İşe iyi bir ekip kurarak başlayan Mine Hanım Danışmanlar Şebnem Ercantürk , Murat Özalp ve iç mimar Mahmut Anlar ile çalışıyor.
Bu ekip; çok heyecan verici ve bir o kadar da zorlu bir sürecin neticesinde pamuk kozasından eski kimliği muhafaza edilmiş, geleneksel dokusu bozulmadan modern ve mistik detaylarla zenginleştirilmiş bir eser ortaya çıkarıyor. Sanki 500 yıldır kozasında saklanmış bir zarafet…
Çarpıcı
dekorasyon
ve farklı
bir tasarım
anlayışına
sahip bu
eser şimdi
Dünya
Dekorasyon
Festivalinde
dünyanın
dekorasyonu en iyi
mekânlarından biri oldu.
Aile olarak daha önce var olmadığımız turizm sektöründeki bu büyük yatırımımız için şaşıranlar olmuştu.
Zamanın ve mekânın (şehrin) yatırıma uygun olmadığını söyleyenler olmuştu.
Oysa beni ben yapan, bizi biz yapan bu şehirdi ve yatırımı başka yere yapamazdık. Biz o yatırımı kendimiz için değil şehrimiz için yaptığımızı bu başarıyla kanıtlamış olduk.
Şehrimize ve ailemize bu gururu yaşatan sevgili eşime de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Gaziantep'imiz ve güzel ülkemiz böyle başarıları fazlasıyla hak ediyor.