Gübre ve yemekhane atığından enerji üretilecek

NİĞDE Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biyogazla Atıktan Enerji
ye ve Sürdürülebilir Tarıma" projesi ile elektrik enerjisi üretilecek. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projenin 694 bin 995 lira hibe almaya hak kazandığı kaydetti. İnfaz kurumunun Türkiye çapında çok önemli projelere imza attığını belirten Başsavcı Dönmez, "Kabul edilen proje Niğde ve Türkiye için örnek teşkil ediyor. 'Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma" adlı proje ile hayvan gübresi ve yemekhane atığı işlenerek enerjiye dönüştürülerek kullanılacak. Kurumda bulunan atölye İşkollarında enerji tasarrufuna destek verecek" dedi.