Hatayspor forvetini buldu

Uzun zamandır forvet arayışlarını sürdüren Hatayspor
, sonunda aradığı forveti Altınordu
'da buldu. Altınordu
forması altında geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 13 gol atan 31 yaşındaki Mirkan Aydın
attığı imza ile resmen Hatayspor
lu oldu. Kendisini 1+1 yıllık Bordo-Beyazlı
renklere bağlayan imzayı atan tecrübeli futbolcu, arkadaşları ile birlikte Hatayspor
'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon 2. ligde şampiyon olan, daha önemlisi de 1. ligde hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra Hatayspor'un başarısı için ter dökeceğim içinde mutluyum. Kulübün ve taraftarların beklentilerini biliyorum. İnşallah Arkadaşlarımızla birlikte takımımızı layık olduğu yere getireceğiz
" dedi.