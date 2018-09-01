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forvetini buldu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Hatayspor forvetini buldu
Uzun zamandır forvet arayışlarını sürdüren Hatayspor, sonunda aradığı forveti Altınordu'da buldu. Altınordu forması altında geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 13 gol atan 31 yaşındaki Mirkan Aydın attığı imza ile resmen lu oldu. Kendisini 1+1 yıllık Bordo-Beyazlı renklere bağlayan imzayı atan tecrübeli futbolcu, arkadaşları ile birlikte Hatayspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon 2. ligde şampiyon olan, daha önemlisi de 1. ligde hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra Hatayspor'un başarısı için ter dökeceğim içinde mutluyum. Kulübün ve taraftarların beklentilerini biliyorum. İnşallah Arkadaşlarımızla birlikte takımımızı layık olduğu yere getireceğiz" dedi.
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Hatayspor forvetini buldu
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